Biancofiore (FI): coincidenza consultazioni e sentenza Stato-mafia

Roma, 21 apr. - "Qualcuno sapeva? Sono tra quei politici che ritiene che la parte giusta e corretta della magistratura sia assolutamente la netta maggioranza, ma anche che ci magistrati che orientano il loro giudizio sul pregiudizio politico. Pertanto non posso che deplorare con sdegno le parole del pm Di Matteo, circa un presunto coinvolgimento del Presidente Berlusconi nella trattativa Stato-Mafia, presidente che all'epoca dei fatti non era sceso in politica, non aveva mai avuto un avviso di garanzia e soprattutto nella sentenza sembra risultare addirittura parte offesa, dopo esser assurto alla carica di presidente del Consiglio". Lo ha dichiarato in una nota Michaela Biancofiore, deputata di Forza Italia.

"A pensar male - ha aggiunto - si fa peccato, ma mi sembra perlomeno curiosa la coincidenza della presenza ad Ivrea al convegno Sum dei 5 stelle del pm Di Matteo, con relativa ovazione contro Berlusconi e il fatto che alla vigilia della e sentenza di ieri, sia saltato proprio il governo dato per fatto centro destra-5 stelle. Forse qualcuno sapeva e ha rivelato l'esito della sentenza per impedire la soddisfazione del voto espresso dagli italiani il 4 marzo u.s ergo un governo forte e duraturo?".