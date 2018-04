Governo, Cottarelli: serve premier politico, non mi hanno chiamato

Roma, 21 apr. - "Non mi ha chiamato nessuno". Così l'economista Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici all'Università Cattolica di Milano, sulle ipotesi di stampa che lo indicano come ministro di un eventuale governo tecnico se non addirittura presidente del Consiglio. "Mi sembrerebbe molto strano - ha detto durante la trasmissione l'Intervista di Maria Latella su SkyTg24 -. Penso sia giusto che il presidente del Consiglio sia un politico".

"Vediamo se si mettono d'accordo, se non si mettessero d'accordo mi sembrerebbe giusto andare a nuove elezioni. Ci vuole la politica e non i tecnici a questo punto", ha proseguito. Il punto è che l'Italia non si trova in una situazione di grave crisi che giustifichi un governo tecnico come quello di Monti, si trova piuttosto in una fase in cui deve effettuare riforme.

"Se la politica non si mettesse d'accordo si dovrebbe tornare alle elezioni". L'unica ipotesi su cui è possibilista è se per questo servisse "un governo balneare" di 3 mesi per andare alle elezioni ma sarebbe comunque un governo che "non farebbe niente di sostanziale".