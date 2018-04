Russia, preparavano attentato: nove "banditi" uccisi in Daghestan

Roma, 21 apr. - Nove ribelli che preparavano un attentato in Russia sono stati uccisi oggi in Daghestan, repubblica russa del Caucaso. L'ha annunciato il comitato antiterrorismo in un comunicato.

L'operazione ha avuto luogo a Derbent, dopo che le forze dell'ordine avevano ricevuto informazioni su "banditi" che si nascondenvano nella città e si apprestavano a realizzare un "attentato" in occasione della Giornata internazionale del lavoro, il primo maggio, tradizionalmente festivo in Russia.

"Nove banditi sono stati neutralizzati dopo una breve sparatoria", ha precisato il comunicato. Un poliziotto è stato leggermente ferito.