Roma, 21 apr. - "La storia di Sana mette i brividi: uccisa perché voleva solo essere libera di amare!". Lo ha scritto su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera.

"Siamo di fronte, purtroppo, a una inciviltà razzista - ha aggiunto - che condanniamo con fermezza in un Paese tollerante come l'Italia. Bisogna lavorare ancora tanto per una buona, sana e reale integrazione che non tollera episodi come questo e non transige sul mancato rispetto dei nostri valori".