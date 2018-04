Washington, 21 apr. - "Le banche in Europa stanno su una traiettoria positiva" nella gestione e riduzione dei non performing loan. "Credo che questo progresso ci sia stato in Italia". Lo ha affermato Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia nella conferenza che conclude gli Spring Meetings del Fondo monetario internazionale a Washington. Visco ha sottolineato come "il progresso sia molto rilevante, come era da attendersi" nel nostro Paese.