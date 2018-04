Funerali Barbara Bush con quattro ex presidenti Usa e Melania

Roma, 21 apr. - Ex presidenti, familiari e amici si sono riuniti oggi per l'addio all'ex first lady Barbara Bush, la matriarca di una delle più influenti dinastie politiche dell'America, in Texas.

Bush - moglie del 41mo presidente degli Stati uniti e madre del 43mo - è morta martedì nella sua casa in Texas a 92 anni.

Il funerale, su invito, si è tenuto pressol a chiesa episcopale di St. Martin a Houston. Erano presenti quattro ex presidenti: il marito George H. W. Bush, il figlio George W. Bush, ma anche gli ex presidenti democratici Bill Clinton e Barack Obama. Inoltre ha preso parte la first lady Melania Trump, mentre il presidente Donald Trump ha preferito stare a Washington "per evitare disagi dovuti a un aumento dlela sicurezza". Ha tuttavia inviato le sue condoglianze via Twitter.