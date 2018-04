Della Vedova: bene Macron, guerra civile europea contro sovranisti

Roma, 21 apr. - "Forza Europa vuole proseguire il progetto di +Europa, aggregando sempre più persone attorno a questo soggetto con un'identità, delle idee e un'idealità forte, liberale, europeista, e l'obiettivo di raddoppiare il consenso ottenuto alle elezioni del 4 marzo. Come? Andando in giro per le città d'Italia, a cominciare dai luoghi in cui la lista ha ottenuto più consenso, per fondare circoli e club di +Europa per discutere, incontrare gente e selezionare le priorità della nostra agenda. E poi fare una grande assemblea a metà luglio per lanciare la sfida liberale ed europeista contro la deriva sovranista di Movimento 5 stelle e Lega". Lo ha detto a Milano Benedetto Della Vedova, aprendo i lavori dell'assemblea degli iscritti di Forza Europa, soggetto costituente della lista +Europa con Emma Bonino.

"Nella guerra civile europea contro i nazionalisti sovranisti, come l'ha chiamata Macron, dobbiamo essere protagonisti. Attenti a quello che succederà intorno a noi, ad esempio nel Pd o magari in una parte di Forza Italia, ma organizzando il soggetto che ha ottenuto quasi novecentomila voti il quattro marzo", ha concluso Della Vedova.