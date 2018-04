Due ore al Salone del mobile per Di Maio: qui le nostre eccellenze

Rho-Pero, 21 apr. - Il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, ha dedicato circa due ore a una visita tra i padiglioni del Salone del mobile, nel primo dei due giorni di apertura anche al pubblico non professionale. Accompagnato dal presidente delle rassegna, Claudio Luti, e dal presidente di FederlegnoArredo Emanuele Orsini, il leader pentastellato ha fatto tappa in otto stand, parlando con gli imprenditori del settore, e ha spesso interrotto il giro per salutare i sostenitori con strette di mano e foto ricordo.

"Sono venuto al Salone del mobile - ha detto prima di cominciare la visita - perché qui ci sono le nostre eccellenze e c'è la possibilità di fare economia ad altissimo livello tutelando la creatività e la qualità. Questo è un grande segnale che si deve dare al Paese, l'Italia può farcela a crescere ancora, dal punto di vista del fatturato e dello sviluppo delle proprie aziende e delle esportazioni, se continua a investire nella qualità e questo è un settore strategico perché qui noi siamo i migliori nel design, nella creatività, nella progettazione, nel fabbricare le cose fatte bene".

Prima di lasciare il polo fieristico di Rho Di Maio ha risposto "non vi dico niente" a chi gli ha chiesto se avesse intenzione di incontrare nelle ore successive il segretario della Lega, Matteo Salvini.