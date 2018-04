Padoan: a assemblee Fmi curiosità su crisi politica post elezioni

Washington, 21 apr. - "Il sentimento colto" durante i lavori primaverili del Fondo monetario internazionale che stanno per finire a Washington "è stato quello di un apprezzamento per quello che l'Italia ha fatto in questi anni, in termini di occupazione, conti pubblici e sistema bancario. L'auspicio è che questo trend possa continuare". Lo ha detto Pier Carlo Padoan, ministro dell'economia. Parlando in conferenza, Padoan ha aggiunto che tra i suoi interlocutori c'è stata "curiosità sulla crisi di governo ancora in corso".