Roma, 21 apr. - "Povera ragazza, sgozzata dal padre e dal fratello perché voleva semplicemente essere libera. Quanta tristezza, quanta rabbia. In Italia nessuno spazio per chi viene a portare questa 'cultura'". Lo scrive su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini, a proposito della ragazza di Brescia uccisa dai familiari in Pakistan.