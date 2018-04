Roma, 21 apr. - "Quella di Sana, la ragazza uccisa per mano dei suoi famigliari, è una morte inaccettabile. Aveva scelto l'amore e ha trovato invece un'orribile violenza dentro le mura di casa. Ennesima vittima di uomini che pensano alle donne come loro proprietà. Lottare contro ogni forma di femminicidio e contro ogni oscurantismo è un dovere morale". Lo ha dichiarato in una nota il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina.