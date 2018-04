Bentivogli: Fim Cisl sbanca nei rinnovi Rsu, sindacato del futuro

Roma, 21 apr. - Nord, sud, Centro, la Fim Cisl continua ad inanellare vittorie nei rinnovi delle Rsu e chiude questa settimana con la riferma schiacciante di primo sindacato alla Sevel in Val Di Sangro. Lo dichiara con una nota il Segretario generale Fim Cisl Marco Bentivogli. Dalla Guzzi (Gruppo Piaggio), alla Lighting di Venaria (Torino), alla Magneti Marelli di Corbetta, per passare alla Rubiera Special Stell in Emilia Romagna e ieri,con la vittoria alla Thales Italia SPA di Gongorzola e alla SITE di Caserta, entrambe roccaforti Fiom. Oggi chiude la settimana con la riconferma del primato di primo sindacato nei rinnovi RLS nella SEVEL in Val Di Sangro il più grande plat in Europa per la produzione di furgonati.

Risultati che confermano un trend in crescita continua per numero di iscritti e rappresentanza - nonostante la lunga crisi di questi anni - La Fim ha saputo cogliere, lontano dai dogmi ideologici le trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, traducendole in risposte nuove di tutela dei lavoratori. Spesso uscendo dai sentieri comodi del conformismo, ha preso posizioni scomode e siglato accordi difficili ma che poi si sono rilevati vincenti per i lavoratori. Un grazie a tutte le migliaia di militanti, rsu, delegati e iscritti che continuano quotidianamente a sostenere questo grande lavoro di rinnovamento per un sindacato futuro.