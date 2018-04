Arrestata l'attrice Allison Mack: traffico sessuale per una setta -3

Roma, 21 apr. - Le partecipanti alle sessioni di formazione accettavano di pagare fino a 5mila dollari per laboratorio di 5 giorni e si trovavano, il più delle volte, indebitate al punto di dover lavorare per l'organizzazione per ripagare debiti.

Basata ad Albany, capitale dello stato di New York, l'organizzazione ha aperto centri in molte città Usa, nel Canada, in Messico e in altre città dell'America centrale. Nel 2015 era stata creata un'organizzazione parallela piramidale, battezzata DOS, che comprendeva delle "schiave" delle "padrone". Tutti i membri erano donne, tranne lo stesso Raniere che era sulla sommità della piramide.

(Segue)