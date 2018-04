Arrestata l'attrice Allison Mack: traffico sessuale per una setta

Roma, 21 apr. - L'attrice della serie Tv americana "Smallville", Allison Mack, è stata arrestata sull'ipotesi di reato di traffico sessuale, per aver reclutato donne in una setta dove erano poi costrette ad avere relazioni sessuali col guru. L'ha indicato il procuratore federale di New York Richard Donoghue.

Le donne reclutate entravano in una setta esclusivamente riservata alle donne, che poi erano costrette ad avere relazioni sessuali con Keith Raniere, il guru dell'organizzazione, che è stato fermato a fine marzo in Messico ed estradato negli Usa.

