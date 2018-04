PA, Fp Cgil: grande vittoria Rsu, primo sindacato lavoro pubblico

Roma, 21 apr. - "Una grande vittoria per la Fp Cgil alle elezioni Rsu nel pubblico impiego. Tre giorni di voto, con una partecipazione altissima delle lavoratrici e dei lavoratori, che ci consegnano un'enormità di voti e una forte rappresentatività e che, di fatto, scrivono una grande prova di democrazia del lavoro". Ad affermarlo è la Fp Cgil Nazionale in merito all'esito del voto per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali nel pubblico impiego.

"Dai dati in nostro possesso - prosegue -, e che superano il 50% dei seggi, siamo stabilmente e di gran lunga il primo sindacato nel mondo del lavoro pubblico che rappresentiamo, quello degli enti locali, delle funzioni centrali e della sanità. Il sindacato confederale si conferma essere ancora una volta centrale: un baluardo di unità del mondo del lavoro contro le spinte corporative che le lavoratrici e i lavoratori hanno, con questo voto, rigettato. Una vittoria importante, quella della Funzione Pubblica Cgil e della Cgil tutta, frutto dell'impegno delle delegate e dei delegati e di tante iniziative nei luoghi di lavoro. Ora con le migliaia di eletti occorre dare impulso alla contrattazione decentrata finalmente riconquistata e lavorare alle piattaforme dei prossimi rinnovi contrattuali", conclude la Fp Cgil.