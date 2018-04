Pakistana uccisa, Calderoli: certo Islam non si può integrare

Roma, 21 apr. - "La tragica uccisione di Saana, sgozzata da padre e fratello perché voleva essere libera di amare un ragazzo italiano e non accettava un matrimonio combinato, è la dimostrazione che un certo genere di Islam più estremista non è compatibile con il nostro modo di vivere occidentale, con la nostra idea della vita, basata sul rispetto delle persone e delle loro scelte e sulla totale parità tra uomo e donna". Lo afferma Roberto Calderoli (Lega), vicepresidente del Senato.

"Sono mesi - aggiunge - che sentiamo di ragazze di famiglie islamiche segregate in casa, costrette a matrimoni combinati, addirittura da minorenni: non serviva questo barbaro assassinio per scoprire che l'Islam più estremista non può integrarsi con noi".