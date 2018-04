Padoan all'Fmi: Grecia sta voltando pagina, nuova fase ripresa

Washington, 21 apr. - La Grecia "sta voltando pagina e sta entrando in una fase di ripresa". Lo ha detto Pier Carlo Padoan, ministro italiano dell'Economia, nel testo del suo discorso depositato presso l'International Monetary and Financial Committee, un organismo del Fondo monetario internazionale.

Nel documento - in cui parla anche a titolo di Albania, Grecia, Malta, Portogallo e San Marino - Padoan ha spiegato che "nonostante condizioni estremamente avverse, in un periodo di tempo molto breve, la Grecia ha portato avanti molte riforme dalla portata senza precedenti" tra cui quelle delle pensioni e del sistema tributario, della giustizia e contro la corruzione, dei mercati del lavoro e dei prodotti.

La Grecia ha "rapidamente" raggiunto avanzi fiscali "ampi" e ha ridotto il suo deficit commerciale. Preparandosi alla fine del programma di aiuti concesso dai partner Ue, prevista ad agosto, Padoan si aspetta che "la Grecia riconquisti un accesso saldo ai mercati finanziari".