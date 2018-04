Governo, Ruffino (Fi): Di Maio in confusione

Roma, 21 apr. - "Il 'capo' dei Cinquestelle continua nella sua corsa a zigzag verso palazzo Chigi ma ogni ora che passa aumenta la sua confusione. Ora è entrato nella fase convulsiva. Il contratto di governo, a sentire Di Maio, si sdoppia in due contratti da scrivere, uno con la Lega e un altro con il PD, per decidere solo alla fine quello che gli sembrerà più popolare, magari affidando il giudizio a qualche decina di clic sulla piattaforma Rousseau". Lo afferma Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia.

"È evidente - aggiunge - che dal Quirinale si seguono con la dovuta attenzione le evoluzioni acrobatiche di un confronto politico costruito molto all'impronta e carico di un'emotività quale non dovrebbe mai essere nei comportamenti dei protagonisti. Gli interlocutori del MoVimento hanno, o dovrebbero avere, mille riserve verso una strategia politica che li mette sullo stesso piano quando nella realtà Lega e PD sono divisi da distanze oceaniche. Per queste ragioni, gli italiani devono riporre la loro fiducia nelle decisioni del presidente della Repubblica. Dopo due giri di consultazioni, dopo una e, forse, una seconda esplorazione, il garante della Costituzione vorrà investire il Parlamento della proprie responsabilità. Fra queste rientra anche la costruzione di una maggioranza parlamentare per dare la fiducia al governo".