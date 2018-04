Banche, Padoan: flusso nuovi Npl in Italia sotto media pre-crisi

Washington, 21 apr. - "Il flusso dei nuovi non performing loan è sceso a circa il 2% dei prestiti totali, sotto la media pre-crisi". Lo ha scritto Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia, nel testo del suo discorso depositato presso l'International Monetary and Financial Committee, un organismo del Fondo monetario internazionale. Parlando di Italia nell'ambito degli Spring Meetings dell'Fmi, Padoan ha aggiunto che "una quantità grande di Npl è stata venduta nel 2017 e altri [Npl] dovrebbero arrivare sul mercato nella prima metà del 2018".

Padoan ha aggiunto che condizioni macroeconomiche positive e la risoluzione di alcuni casi hanno fatto sì che i rischi per il sistema bancario sono stati "mitigati considerevolmente" e che la fiducia "sia migliorata".