Nordcorea invitata a firmare Trattato interdizione test nucleari

Roma, 21 apr. - Il segretario esecutivo dell'Organizzazione per l'interdizione dei test nucleari (Ctbto) Lassina Zerbo ha invitato oggi la Corea del Nord a ratificato il Tratattato per l'interdizione completa dei test nucleari in modo da "consolidare il progresso" segnato dall'annuncio della fine del programma di sperimentazione atomica annunciato dal leader Kim Jong Un.

Adottato dall'Assemblea generale dell'Onu a settembre 1996, il trattato è stato firmato da 183 paesi ma deve ancora essere ratificato da otto stati detentori della tecnologia nucleare: Cina, Usa, India, Pakistan, Egitto, Iran e Israele, oltre alla Corea del Nord stessa.

"La Corea del Nord con gli altri paesi rimanenti dovrebbe prendere in considerazione di firmare e ratificare il Trattato per l'interdizione completa dei test nucleari", ha scritto Zerbo in un comunicato.

Il capo della CTBTO, con base a Bienna, ha salutato l'annuncio di Pyongyang come "un segnale forte e un passo importante nella buona direzione".