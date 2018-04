Padoan all'Fmi: in Italia sforzi "ambiziosi" su riforme

Washington, 21 apr. - Pier Carlo Padoan ha rivendicato il lavoro fatto tra il 2014 e il 2017 in termini di riforme: gli sforzi fatti sono stati "ambiziosi e ampi".

Nel testo del suo discorso depositato presso l'International Monetary and Financial Committee, organismo composto da 24 membri che si riunisce generalmente durante i lavori primaverili e autunnali del Fondo monetario internazionale, Padoan ha detto che sul fronte delle riforme strutturali "nel 2017 i progressi sono continuati, specialmente in termini di ristrutturazione e ricapitalizzazione del sistema bancario e delle politiche per promuovere la competizione".

Andando avanti, ha aggiunto il ministro, "il focus dovrebbe essere sul completamento dell'attuazione delle riforme recenti e sull'ulteriore potenziamento della competitività dell'economia e della coesione sociale".