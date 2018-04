Governo, Sbarra (Cisl): serve subito per sostenere ripresa

Roma, 21 apr. - "Questi timidi segnali di ripresa vanno sostenuti da un`azione di governo. Il Parlamento si ritrovi sulla via del confronto per dare subito al paese un governo nella pienezza dei suoi poteri". Lo afferma a Radio Vaticana Italia Luigi Sbarra, segretario generale aggiunto della Cisl.

Per Sbarra, "servono politiche economiche per rilanciare gli investimenti pubblici e privati, serve una politica industriale più strutturata, bisogna fare politiche di coesione nazionale per ridurre i divari tra Nord e Sud. E poi bisogna mettere in cima alle priorità da risolvere il tema della dignità del lavoro".

"Ed ancora: una strategia nuova di riduzione del prelievo fiscale, soprattutto sui redditi da lavoro e da pensione, perché questa è la condizione per rimettere in moto i consumi - conclude Sbarra - Ma serve ridurre anche il prelievo fiscale sulle imprese".