Padoan all'Fmi: per Italia calo maggiore del debito in 2018-20

Washington, 21 apr. - Il rapporto debito/Pil in Italia è visto calare con maggiore decisione tra il 2018 e il 2020. E' quello che si aspetta Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia. Nel testo del suo discorso depositato presso l'International Monetary and Financial Committee, organismo composto da 24 membri che si riunisce generalmente durante i lavori primaverili e autunnali del Fondo monetario internazionale, Padoan ha ricordato che il ratio si è attestato al 131,8% nel 2017, leggermente sotto il 132% del 2016.

"Ci aspettiamo un calo maggiore nel periodo 2018-20", ha scritto Padoan dicendo che le nuove proiezioni arriveranno nel futuro programma di stabilità. Il governo uscente ha stimato per il 2020 un debito pari al 123,9% del Pil, sotto il 124,9% stimato dall'Fmi.