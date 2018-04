Padoan all'Fmi: crescita in Italia "solida", su gli investimenti

Washington, 21 apr. - In Italia la crescita economica è rimasta solida", gli investimenti "hanno continuato ad aumentare" e l'inflazione "è notevolmente bassa" rispetto al target di crescita annua sotto ma vicino al 2% fissato dalla Banca centrale europea. Lo ha scritto Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia, nel testo del suo discorso depositato presso l'International Monetary and Financial Committee, organismo composto da 24 membri che si riunisce generalmente durante i lavori primaverili e autunnali del Fondo monetario internazionale, a cui fornisce consulenza su questioni di supervisione e gestione del sistema finanziario e monetario internazionale.

Nel documento - in cui parla anche a titolo di Albania, Grecia, Malta, Portogallo e San Marino - Padoan ha ricordato che nel 2017 l'Italia ha registrato un tasso di crescita annua "solida" dell'1,5%. "La domanda ha continuato a crescere, sostenuta da una ripresa degli investimenti e dall'espansione dei consumi privati". Grazie a una "accelerazione del commercio mondiale, le esportazioni nette sono rimbalzate dando un contributo positivo alla crescita".

Sul fronte del mercato del lavoro, Padoan ha fatto notare "ulteriori progressi" con l'occupazione cresciuta dell'1,1% e la disoccupazione scesa all'11,2% (ancora alta).