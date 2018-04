Armenia, opposizione repsinge l'appello al dialogo

Roma, 21 apr. - Una nuova manifestazione dell'opposizione contro l'ex presidente armeno Serge Sarkisian, nominato recentemente primo ministro, è prevista per stasera a Erevan. L'ha riferito il capo della contestazione Nikol Pachinian, che ha respinto un appello delle autorità al "dialogo".

Diverse migliaia di persone stavano oggi affluendo vero la piazza della Repubblica, nel centro della capitale armen, dove una grande manifestazione è annunciata, ha spiegato il capo dell'opposizione.

La polizia ha annunciato 84 arresti in seguito a tensioni che si sono verificate in città in giornata.