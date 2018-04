Rossi (Leu): sentenza Dell'Utri colpo ferale a Berlusconi

Firenze, 21 apr. - "La sentenza sui rapporti tra settori dello stato e della politica con la mafia conferma ciò che già sapevamo. Questi comportamenti costituiscono un reato gravissimo. Con la mafia non si tratta, essa deve essere schiacciata come una bestia immonda. La sentenza inoltre, condannando Dell'Ultri, è un colpo ferale a Berlusconi e a Forza Italia". Lo afferma, in un post su Facebook, il presidente della Toscana, Enrico Rossi, esponente di Liberi e Uguali.

"La politica tutta - prosegue Rossi - s'impegni di più, e sia conseguente intensificando la lotta alla mafia, l'opera di pulizia al suo interno e il livello di guardia. Le infiltrazioni possono riguardare tutte le forze politiche, comprese quelle che hanno vinto le elezioni. La magistratura dal canto suo si esprima con le sentenze e stia lontana dall'intromettersi direttamente nella lotta politica".