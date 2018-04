Russiagate, Trump difende il suo avvocato finito nella bufera

Roma, 21 apr. - Donald Trump ha preso oggi le difese del suo avvocato personale Michael Cohen, assicurando che non gli si rivolterà contro durante la vicenda giudiziaria che lo riguarda e che potrebbe imbarazzare il presidente Usa.

In una serie di tweet, Trump se l'è presa contro un articolo del New York Times che a suo dire punterebbe a "distruggere Michael Cohen e la sua relazione con me nella speranza che possa 'rivoltarsi contro'", diventando un testimone a cairco.

Il quotidiano, basandosi su diverse fonti, ha affermato oggi che Cohenm è stato trattato male negli anni da Trump con "insulti gratuiti, commenti condiscendente e con due minacce di licenziamento". (Segue)