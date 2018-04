Meloni: Sana Cheema vittima di fondamentalismo tribale

Roma, 21 apr. - "Cresciuta a Brescia, torna in Pakistan e viene sgozzata dal padre e dal fratello perché colpevole di voler sposare un italiano. E' la storia di Sana Cheema, 25 anni. Da queste 'culture' che piacciono tanto alla sinistra non abbiamo niente da imparare. Un pensiero commosso per Sana e per tutte le vittime di un fondamentalismo tribale che considera la donna un essere inferiore all'uomo, da uccidere come fosse carne da macello". E quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.