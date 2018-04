Giustizia Usa indaga su possibile cartello tra AT&T e Verizon

New York, 21 apr. - AT&T e Verizon sono finite nel mirino del dipartimento americano di Giustizia, che indaga per capire se i due colossi americani delle telecomunicazioni si sono messi d'accordo per ostacolare il passaggio dei consumatori da una compagnia telefonica a un'altra. Così facendo, avrebbero cercato di mantenere il loro dominio andando a ledere la competizione. Lo scrive il New York Times citando sei persone informate dell'inchiesta.

La Giustizia Usa lo scorso febbraio ha chiesto ad AT&T, a Verizon e a G.S.M.A. (un gruppo che determina gli standard per la telefonia mobile) di fornire informazioni su un potenziale cartello su una tecnologia chiamata eSIM. Quest'ultima - introdotta all'inizio del 2016 - fa parte di smartphone e altri dispositivi in modo tale che le sim card al loro interno non siano più necessarie. Essa consente di passare da un operatore telefonico a un altro senza dovere inserire nel proprio dispositivo mobile una nuova sim card. Il sospetto è che AT&T e Verizon si siano accordate con G.S.M.A. per provare a creare standard che permetterebbero loro di legare un dispositivo alla loro rispettiva rete anche se quel dispositivo è dotato di eSIM.

(segue)