Giacomelli (Pd): Salvini spieghi rapporti tra Lega e Russia Unita

Roma, 21 apr. - "In queste ore stiamo assistendo ad improbabili sceneggiate da parte di Matteo Salvini, giustificate dal leader leghista con motivi inattendibili, più degni della trama di una recita scolastica o di litigi tra adolescenti che di una seria e delicata fase istituzionale. È legittimo allora chiedersi se non ci sia altro dietro le scelte di Salvini. Ed in particolare il rapporto con il partito di Putin ed i reciproci conseguenti impegni". È quanto dichiara in una nota il sottosegretario allo Sviluppo Economico, Antonello Giacomelli (Pd).

Secondo Giacomelli "il testo dell`accordo firmato pochi mesi fa, e già in vigore, prevede che Lega Nord e Russia Unita si consultino e si scambino informazioni sia sui temi di attualità che sulla situazione internazionale. Credo che Salvini debba spiegare se tra Lega e Russia Unita vi è stata 'consultazione' in queste settimane sulla situazione italiana, sull`intervento in Siria, sul rapporto dell`Europa e della Nato con Mosca, se il partito di Putin ha espresso auspici o formulato richieste, se le scelte che Salvini sta compiendo e le posizioni che sta assumendo sono autonome o se, magari incidentalmente, coincidono con 'gli auspici' di Putin".

"Inoltre Salvini deve spiegare con chiarezza al paese alle istituzioni ed alle altre forze politiche come intenderebbe conciliare i vincoli e gli impegni di quel patto imbarazzante con eventuali responsabilità di governo sue e del suo partito - ha concluso Giacomelli -. La linea scelta dal Pd è chiara e nota a tutti ma se qualcuno immagina che implichi il venir meno dell`attenzione e dell`impegno verso gli interessi fondamentali del Paese, si sbaglia di grosso".