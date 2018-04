Di Maio:aspetto Mattarella ma su Fico posso dire solo cose buone

Rho, 21 apr. - "Aspettiamo il presidente della Repubblica, ovviamente Roberto Fico è il nostro presidente della Camera guardiamo a lui come una figura che è stata in grado in questo momento fondamentale di partenza dei lavori parlamentari di essere una figura di garanzia e ha saputo assicurare la sua imparzialità". Lo ha detto il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, a proposito di un eventuale mandato al presidente della Camera, Roberto Fico, per la formazione del nuovo governo. "Aspettiamo Mattarella, ma è chiaro che se mi chiedete di Roberto Fico ho solo cose buona da dirvi" ha aggiunto.