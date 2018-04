Governo,Di Maio: istruttoria per contratto su programmi è pronta

Rho , 21 apr. - "Ieri ho incontrato il professor Giacinto Della Cananea che ha pronto il lavoro istruttorio per passare ai contratti di governo, questo lavoro ha gia individuato i punti di contatto tra le forze politiche". Lo ha detto il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, a proposito della sua idea di contratto di governo da sottoporre a potenziali alleati, cioè Lega e Pd. "Al centro ci sono i grandi temi dei diritti sociali, della sicurezza della disoccupazione e su questi temi specifici avvieremo la contrattazione, a breve renderemo pubblico questo lavoro istruttorio" ha aggiunto.

"Da diverse settimane siamo al lavoro per creare un governo fatto bene, il M5s vuole mettere in piedi un governo con al centro i cittadini e una maggioranza di governo in grado di cambiare tutto" ha concluso il leader pentastellato.