Rho, 21 apr. - "Siamo in un momento del Paese da ieri in cui stiamo riscrivendo i libri di storia, un nuovo futuro". Lo ha detto il capo politico del M5s, Luig Di Maio, a proposito della cosiddetta trattativa Stato-mafia. "La sentenza di ieri di Palermo è uno spartiacque tra passato e futuro. In qualche modo ieri l'Italia ha fatto pace col suo passato e oggi può iniziare a creare un futuro senza scheletri negli armadi", ha aggiunto a margine di una visita al Salone del mobile.