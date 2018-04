Meloni: auguri a Roma, madre di eroi e patrioti

Roma, 21 apr. - "21 aprile: 2771 volte auguri Roma, simbolo millenario di civiltà e bellezza ineguagliabili. Più forte del tempo, più solida della decadenza, madre di eroi e patrioti: il mio augurio è che i prossimi mille anni siano gloriosi come il tuo nome e che alla tua guida ci sia qualcuno degno e consapevole di questa immensa responsabilità. Perché non sei una città come le altre: tu sei Roma, non devono dimenticarlo mai". È quanto scrive su Facebook il presidente di Fratelli d`Italia, Giorgia Meloni, in occasione del Natale di Roma.