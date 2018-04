Rho, 21 apr. - Per il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, "con la Lega di Matteo Salvini si possa fare un buon lavoro per il Paese". Lo ha detto durante una visita al Salone del mobile. "Possiamo fare cose molto importanti. So bene il momento politico che sta vivendo la Lega, ma ho avuto modo di testare sua affidabilità per l'elezione dei presidenti delle Camere e sono sicuro che se firma un contratto di governo tiene fede ai patti" ha aggiunto.