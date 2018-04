Roma, 21 apr. - Non a caso il Giappone ha immediatamente sottolineato ciò che manca nell'annuncio di Kim Jong Un: lo stop ai lanci a breve e medio raggio. "Noi non possiamo essere soddisfatti", ha dichiarato ai giornalisti Itsunori Onodera, che ha sostenuto che la Corea del Nord non ha menzionato "l'abbandono dei missili balistici di breve e media gittata".