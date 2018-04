Giappone scettico su annunci Kim Jong Un, Abe: davvero disarmerà? -3

Roma, 21 apr. - Il disarmo "completo, verificabile e irreversibile" è la formula con la quale ritualmente Tokyo e Washington definiscono il loro obiettivo nei confronti della crisi nucleare e missilistica nordcoreana. Il fatto che venga rievocata da Abe, che ha incontrato pochi giorni fa Trump a Mar-a-Lago, sembra essere anche un richiamo a un maggior realismo rispetto all'alleato americano.

Da un lato il sospetto giapponese è che Kim Jong Un stia cercando di approfittare della contingenza internazionale, con Trump più concentrato sul Medio Oriente e sui suoi problemi interni, per alleggerire la pressione economica sul paese. Dall'altro Tokyo teme che Trump possa o concedere troppo, nell'ansia di passare alla storia, o non arrivare a risultati e decidere quindi di accelerare un'escalation militare dagli esiti imprevedibili, in particolare per un paese, come il Giappone, che si trova in prima linea.(Segue)