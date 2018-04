Giappone scettico su annunci Kim Jong Un, Abe: davvero disarmerà?

Roma, 21 apr. - Il Giappone mantiene una posizione prudente, se non scettica, sul processo di disgelo avviato nella Penisola coreana che avrà il suo culmine nel summit intercoreano della prossima settimana e forse in uno storico vertice tra il leader nordcoreano Kim Jong Un e il presidente Usa Donald Trump tra fine maggio e inizio giugno. Reagendo all'annuncio da parte di Kim dello stop ai test nucleari e missilistici a lungo raggio, il primo ministro Shonzo Abe ha messo in dubbio che questo possa portare a una "completa, verificabile e irreversibile" denuclearizzazione di Pyongyang.

Kim, parlando al Comitato centrale del Partito dei lavoratori coreani, ha dichiarato che da oggi lo stop dei test nucleari e dei lanci di missili balistici intercontinentali. Inoltre ha detto che verrà chiuso il sito dei test nucleari di Punggye-ri, senza tuttavia annunciare lo smantellamento dell'arsenale nucleare, ma anzi precisando che "il lavoro per installare testate nucleari sui missili balistici è terminato". (Segue)