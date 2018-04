Rho-Pero , 21 apr. - Il reggente del Pd e ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina, è arrivato al Salone del mobile poche decine di minuti prima dell'orario in cui è atteso anche il capo politico del M5s, Luigi Di Maio. Una coincidenza che non prelude però a un incontro programmato tra i due. "No, vedrò i padiglioni" ha infatti detto Martina a chi gli ha chiesto se avesse in programma un faccia a faccia con il leader pentastellato.