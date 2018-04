Fisco, Unimpresa: in Italia record Ue di sconti e agevolazioni

Roma, 21 apr. - Record europeo, in Italia, per gli sconti fiscali. Nel nostro Paese le agevolazioni per imprese e famiglie valgono oltre 313 miliardi di euro e sono quasi 800, una realtà peraltro cresciuta sistematicamente negli ultimi anni: nel 2011 si attestavano a 250 miliardi ed erano 720. Lo afferma Unimpresa con una nota. Una situazione che pone il nostro Paese in cima alla classifica di quelli che nel Mondo fanno maggior ricorso, in rapporto al prodotto interno lordo, alle "eccezioni" in campo tributario: l'Italia (8% del pil, prima in Europa) è seconda dietro l'Australia (8,2%) e precede gli Stati Uniti d'America (7,6%), la Gran Bretagna (5,9%), la Spagna (3,8%), la Francia (2,2%) e la Germania (0,8%).

In Italia, primo Paese europeo nell'utilizzo delle eccezioni fiscali, tra il 2011 e il 2016 si è registrata una variazione in positivo, in termini percentuali, dell'11% per quanto riguarda il numero delle voci che compongono la complessa mappa di sconti tributari, salita di oltre il 23% in termini di valore. E' quanto emerge da un'analisi del Centro studi di Unimpresa, secondo cui si tratta di una tendenza in netto contrasto con i molteplici progetti di revisione delle cosiddette "tax expenditure" varati a più riprese da quasi tutti i governi negli ultimi anni.(Segue)