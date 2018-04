Giappone, Abe invia dono rituale a santuario nazionalista Yasukuni

Roma, 21 apr. - Il primo ministro giapponese Shinzo Abe ha inviato a titolo personale un alberello sacro "masasaki" come offerta rituale al santuario Yasukuni di Tokyo, il luogo sacro shintoista dove vengono venerati i morti in conflitto per il Giappone, compresi una dozzina di condannati per crimini di guerra. Lo riferisce l'agenzia di stampa Kyodo. Si tratta di una mossa che solitamente provoca le proteste dei vicini.

Oltre al dono, che è stato consegnato per l'inizio della festa di primavera del santuario, una serie di parlamentari si sono recati al santuario ieri.

La mossa di Abe ha provocato un'immediata protesta sudcoreana. Il ministero degli Esteri ha rilasciato una dichiarazione nella quale è contenuta la "profonda preoccupazione" e ha considerato deprecabile l'azione di Abe.