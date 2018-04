Australia, cane protegge bimba persa nel bosco: polizia lo premia

Canberra, 21 apr. - Un cane sordo e parzialmente cieco ha protetto ha soccorso una bambina di 3 anni che si era smarrita nel bosco australiano e ha ricevuto un'onorificenza dalla polizia.

Max, un Australian Cattle Dog di 17 anni, è rimasto al fianco della piccola Aurora per una notte intera, sotto la pioggia, prima di portare famiglia e soccorsi dalla bambina, scomparsa venerdì e cercata via terra e con l'elisoccorso in una regione rurale del Queensland (nordest).

"Leisa (la nonna della bambina) ha sentito la voce di Aurora, poi ha trovato Max che l'ha portata da lei", ha raccontato Kelly Benston, che accompagnava Leisa. Ha aggiunto che l'animale è sordo e parzialmente cieco.

I poliziotti hanno immediatamente trasformato l'eroe a quattro zampe in uno di loro. "Ma che bravo ragazzo, Max!", ha scritto la polizia del Queensland sul suo profilo Facebook, "Tu ora sei un cane poliziotto onorario!".

Con grande sollievo della famiglia, la bambina, ritrovata a circa due chilometri di distanza da dove si era persa quindici ore prima, sta bene e ha solo dei graffi.

(fonte AFP)