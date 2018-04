F.Boccia (Pd): dopo il tocca a loro ci sarà il tocca alla politica

Roma, 21 apr. - "La posizione della prima direzione, dell'opposizione a prescindere e del 'tocca a loro' ha esaurito ogni ragione. E' toccato a loro, M5S e centrodestra hanno fatto un gran caos. Ora serve la politica. Non si può tenere in un congelatore il partito e un Paese per tattica politica. Ipotizzare un governo con chi è contrario al Patto Atlantico, all'Euro e all'Europa non è possibile. Con Salvini sussistono seri problemi di politica internazionale. Anche con i 5 Stelle ci sono punti di distanza, ma assolutamente colmabili". Lo ha dichiarato Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla Camera, in un'intervista al Sussidiario.net.

A giudizio dell'esponente dem "i tre punti lanciati dal segretario Martina sono una base di partenza, ma si possono integrare. Un dialogo può partire, oltre che sui temi sociali, anche sui diritti, sull'ambiente, sugli indicatori di benessere equo e sostenibile, che tra l'altro proprio noi insieme ai 5 stelle abbiamo approvato nella riforma del Bilancio e fatto inserire nel Def con l'impegno del ministro Padoan. Una possibile piattaforma non per un governo necessariamente di legislatura, ma come base per dare risposte urgenti ai problemi e far partire questa legislatura".

"Poi, ovviamente, sarà necessario discutere su chi può guidare un governo e sulla composizione. Solo per queste ragioni non dovremmo più dire che tocca ad altri. Ora tocca alla politica e noi non possiamo sottrarci - ha concluso - dalle nostre responsabilità verso il Paese".