Governo, Zaia: condotta Salvini e Lega sono ineccepibili

Trieste, 21 apr. - Per Luca Zaia, presidente leghista del Veneto, "Salvini e la Lega hanno dimostrato una condotta ineccepibile" nella crisi di governo. Zaia lo ha detto a margine della firma del patto di alleanza con il candidato presidente del Fvg Massimiliano Fedriga e con i presidenti della Liguria Giovanni Toti e della Lombardia Attilio Fontana.

"Non ci siamo prestati a polemiche, non ci siamo prestati a provocazioni perché noi abbiamo un solo obiettivo: rispettare i patti con i cittadini e fare in modo che si metta in piedi un governo che vada realmente a governare", ha continuato il governatore Veneto. "Ma veti e polemiche - ha aggiunto con riferimento al M5S- non servono a nessuno e penso che noi possiamo tranquillamente dire che la partita si può risolvere se ci fosse buona volontà".