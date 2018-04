Berlusconi: mai aperto al Pd, Salvini leader centrodestra unito

Roma, 21 apr. - Nel centrodestra va "molto bene, ho parlato anche con Giorgetti, siamo sempre assolutamente convinti che dobbiamo fare un governo. Il centrodestra è unito e Salvini è la persona che deve esprimere il leader, tutto come il prima". Lo ha detto Silvio Berlusconi a Campobasso, ripreso dalla Tv del Fatto Quotidiano.

"Non ho mai detto - ha aggiunto - di voler fare un governo con i voti del Pd, con il Pd non c'è nessun contatto e rapporto in corso. Io ho solo detto che avremmo dovuto come centrodestra presentarci in Parlamento con il nostro programma e raccogliere i voti di tutti coloro che non ritenessero cosa buona per l`Italia e per loro andare a nuove elezioni".