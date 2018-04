Marin (Fi): patto tra partiti per Olimpiadi invernali in Italia

Roma, 21 apr. - "Per evitare che la mancanza di un nuovo Governo possa compromettere le aspirazioni legittime delle tre città, Cortina, Milano e Torino, in corsa per le Olimpiadi invernali e il sogno olimpico italiano come già successo con la candidatura di Roma serve una 'pax olimpica'. In queste ultime settimane dobbiamo ringraziare il Coni e il suo presidente Malagò che hanno tenuto alte le nostre speranze nell'interlocuzione con il Cio. Ma c'è un pericolo: l`assenza di un Governo con pieni poteri potrebbe rendere molto difficile la corsa di una candidatura italiana. Il Cio ha bisogno di un impegno istituzionale chiaro". Lo afferma in una nota Marco Marin, deputato di Forza Italia e campione olimpico.

"A differenza di quanto accadde per Roma 2024 - aggiunge - tutte le forze politiche hanno sottolineato l`importanza di una prospettiva olimpica italiana per i Giochi del 2026. Perché allora non firmare un patto che veda protagoniste tutte le forze politiche, e che ribadisca la fiducia nell`istruttoria che compiranno Coni e Cio con l`impegno a sostenere la candidatura olimpica con qualsiasi governo in carica e con il progetto con più possibilità di vittoria? Perché la candidatura è italiana. E la vittoria sarebbe sì di Cortina, Milano o Torino, ma soprattutto di tutto il nostro Paese e di tutto lo sport italiano".