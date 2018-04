Governo,Toti(Fi):partire da programma centrodestra strada maestra

Trieste, 21 apr. - "Non so come si risolverà" il rebus del Governo, "io continuo a dire che la via maestra è partire dal programma del centrodestra che ha avuto il 37% del consenso degli italiani ed è un programma molto chiaro fatto di investimenti, di minori tasse, fatto di più sicurezza e meno immigrazione". Lo ha dichiarato il presidente Fi della Regione Liguria, Giovanni Toti, oggi a Trieste.

"Il centrodestra ha anche un candidato premier in pectore, che è il segretario del partito che ha preso più voti e da lì si deve partire - ha aggiunto Toti -. I secondo classificati, che è la classifica del gradimento degli italiani, è il Movimento Cinque Stelle e quindi è lui che oggi deve dare prova oggi di maturità. Io credo che, al di là della giornata tesa di ieri, i veti li hanno sempre posti il M5S che invece non sono mai arrivati dal centrodestra che è sempre disponibile a dialogare apertamente". "Quindi - ha concluso - io mi auguro che i 5 Stelle per una volta vogliano scendere dalla loro torre che si sono chiusi e confrontarsi sui problemi reali del Paese".