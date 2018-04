Pd,Martina:assemblea nazionale appena possibile, ma serve tempo

Milano , 21 apr. - "Voglio l'assemblea nazionale il prima possibile. Non scappo, ho chiesto io il rinvio. Continuo a pensare che se l'avessimo fatta oggi avrebbe prevalso una discussione sulla contingenza, come giusto, ma noi abbiamo bisogno di un'assemblea che metta i fondamentali per questo lavoro di ripartenza". Lo ha detto il reggente del Pd, Maurizio Martina, durante un convegno organizzato dalla minoranza del partito.

"Non la auspico - ha continuato - fuori tempo massimo. La si deve fare appena possibile, perché abbiamo bisogno di mettere dei punti di partenza per questo lavoro di ricostruzione. Dobbiamo prenderci tempi e strumenti per organizzare questo lavoro e dovremo chiede pre aiuto alla società, fuori di noi, a un po' di energie e teste che invece di fermarsi a commentare i nostri travagli ci diano una mano, con tutta la libertà del caso. Servono i buttadentro, cioè persone che ci aiutino ad allargare presenze e pensiero" ha concluso Martina.