Banche, Abi: digitalizzazione rafforza inclusione migranti -3

Roma, 21 apr. - Dall`indagine, si legge, emerge come i servizi di pagamento siano diventati il traino per il processo di inclusione finanziaria dei cittadini immigrati. È questa infatti la componente che ha subito l`incremento maggiore: ciascun correntista è titolare di quasi due strumenti di pagamento (erano poco più di uno nel 2011). Dal rapporto emerge inoltre il ricorso crescente ad una pluralità di prodotti e servizi bancari anche maggiormente evoluti, sia sul versante degli investimenti e sia su quello della protezione: la componente assicurativa rileva un incremento nell`incidenza del 50%, mentre quella legata ai prodotti e servizi di investimento di quasi il 70%.

Significativa la diffusione tra i correntisti immigrati dell`Internet banking (53%) a conferma di un rapido processo di adeguamento da parte dei migranti in termini di accesso alla rete e, più in generale, della preferenza espressa per il ricorso ad una multicanalità che consenta flessibilità senza limiti di tempo e di luogo. L`indagine, conclude la nota, esamina anche la frequenza di utilizzo degli strumenti tecnologici, facendo emergere due aspetti di rilievo: l`ulteriore conferma della familiarità dei migranti verso l`utilizzo di Internet, con una concentrazione della frequenza nella classe di utilizzo `almeno una volta al giorno` (84% dei casi) e una sostanziale assenza di individui esclusi, con il solo 0,5% del campione che non possiede uno smartphone o tablet.