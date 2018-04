Pd, Martina: no a primarie-scorciatoia, va ridiscusso tutto

Milano, 21 apr. - "Non ce la caviamo con una domenica ai gazebo, pur riconoscendo l'importanza e la forza delle primarie. Sì può anche arrivare lì, ma bisogna evitare scorciatoie. Dobbiamo essere pronti a una riflessione che coinvolga tutto, ce la caviamo solo con una dinamica partecipativa, bisogna riformare e ripartire da una iniziativa di popolo". Lo ha detto il reggente del Pd, Maurizio Martina, durante il convegno "Insieme, per pensare, per reagire" organizzato dalla minoranza del partito.

"Credo che non possiamo permetterci il lusso di prendere delle vie di fuga. Facciamo bene a non ripiombare nella discussione 'mi piace' o 'non mi piace' quel leader. Il tema non è renziani o non renziani, cuperliani o non cuperliani, maggioranza o minoranza, anche se so cos'è un partito e che ci sono responsabilità diverse. Il tema è quello di mettere in discussione veramente tutto" ha ribadito Martina.